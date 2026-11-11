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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nordrest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nordrest wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,87 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 69,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,28 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Nordrest 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 676,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordrest 578,0 Millionen SEK umsetzen können.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 18,10 SEK, gegenüber 15,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,97 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,55 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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