Nordic Semiconductor ASA Aktie 440145 / NO0003055501
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nordic Semiconductor ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordic Semiconductor ASA lädt am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,107 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 232,5 Millionen USD für Nordic Semiconductor ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,81 Milliarden NOK erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,301 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,830 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 859,8 Millionen USD, gegenüber 6,93 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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