Ausblick: Nordic Semiconductor ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nordic Semiconductor ASA wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,073 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Semiconductor ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 NOK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 13 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 212,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,69 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,279 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,830 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 844,0 Millionen USD, gegenüber 6,93 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch