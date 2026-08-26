Nordic Halibut AS Registered Shs Aktie 463457 / NO0003058109
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nordic Halibut AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordic Halibut AS Registered wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Nordic Halibut AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,010 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,760 NOK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Nordic Halibut AS Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 30,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordic Halibut AS Registered 31,8 Millionen NOK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,462 NOK, gegenüber -0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 303,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,4 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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