Ausblick: Nordic Aqua Partners AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordic Aqua Partners AS Registered präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,648 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,300 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 212,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 127,6 Millionen NOK gegenüber 40,9 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,569 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,020 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 449,4 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 151,0 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net