Ausblick: Nomura Research Institute gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nomura Research Institute präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 56,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nomura Research Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 48,10 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 215,80 Milliarden JPY gegenüber 201,30 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 219,29 JPY je Aktie, gegenüber 26,62 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 870,30 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 814,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch