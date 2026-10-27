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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nomura wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 30,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 30,49 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Nomura nach der Prognose von 1 Analyst 658,00 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.161,21 Milliarden JPY umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 160,01 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 118,99 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.467,55 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.758,49 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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