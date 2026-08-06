Ausblick: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nomura Micro Science lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,27 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,85 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura Micro Science einen Umsatz von 12,40 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 268,11 JPY, während im vorherigen Jahr noch 100,36 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,95 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 56,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch