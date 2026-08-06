Nomura Micro Science Aktie 3381226 / JP3762950008
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nomura Micro Science lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,27 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,85 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura Micro Science einen Umsatz von 12,40 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 268,11 JPY, während im vorherigen Jahr noch 100,36 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,95 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 56,25 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
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