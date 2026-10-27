Ausblick: Nomura legt Quartalsergebnis vor

Nomura veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nomura in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 4,12 Milliarden USD im Vergleich zu 7,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD im Vergleich zu 0,790 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 15,70 Milliarden USD, gegenüber 31,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch