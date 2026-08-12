Ausblick: Nomad öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nomad präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,372 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nomad noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 719,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 846,6 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,94 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch