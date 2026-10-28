|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nolato Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nolato Registered B gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,720 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,800 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,65 Prozent auf 2,52 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,87 SEK je Aktie, gegenüber 2,88 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,94 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 9,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nolato AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Nolato Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Nolato Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nolato AB Registered Shs -B-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.