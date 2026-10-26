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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nokian Renkaat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nokian Renkaat veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,179 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Nokian Renkaat einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,03 Prozent auf 375,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 344,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,516 EUR je Aktie, gegenüber -0,110 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,37 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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