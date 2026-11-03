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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nodebis Applications Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nodebis Applications Registered gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,247 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 45,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 SEK erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Nodebis Applications Registered mit einem Umsatz von insgesamt 25,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,867 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,480 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 106,7 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 103,8 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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