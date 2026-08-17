NOBA Bank Group AB Registered Shs Aktie 149023375 / SE0023135298
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 07:01:06
Ausblick: NOBA Bank Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NOBA Bank Group Registered wird am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,11 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NOBA Bank Group Registered ein EPS von 1,67 SEK je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,76 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei NOBA Bank Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,07 Milliarden SEK aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,42 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,82 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 12,45 Milliarden SEK, gegenüber 15,48 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu NOBA Bank Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: NOBA Bank Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: NOBA Bank Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: NOBA Bank Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)