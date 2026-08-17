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NOBA Bank Group AB Registered Shs Aktie 149023375 / SE0023135298

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: NOBA Bank Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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NOBA Bank Group Registered wird am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,11 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NOBA Bank Group Registered ein EPS von 1,67 SEK je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,76 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei NOBA Bank Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,07 Milliarden SEK aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,42 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,82 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 12,45 Milliarden SEK, gegenüber 15,48 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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