NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: NMDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NMDC lässt sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NMDC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,06 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NMDC 2,24 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 13,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 76,19 Milliarden INR gegenüber 67,39 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,65 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,47 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 315,14 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 320,71 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu NMDC Ltd
|
13.08.26
|Ausblick: NMDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.05.26
|Ausblick: NMDC präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu NMDC Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.