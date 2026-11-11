Ausblick: NMDC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NMDC stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,04 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,93 INR erwirtschaftet wurden.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 61,98 Milliarden INR gegenüber 63,78 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,83 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,56 INR, während im vorherigen Jahr noch 8,47 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 315,42 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 320,71 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net