nLIGHT Aktie 41208699 / US65487K1007
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: nLIGHT legt Quartalsergebnis vor
nLIGHT wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass nLIGHT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,141 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 78,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 27,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte nLIGHT einen Umsatz von 61,7 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,524 USD aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 307,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 261,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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