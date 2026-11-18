|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: NKT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NKT wird am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,20 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,96 DKK je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 940,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,99 Milliarden DKK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,21 EUR, gegenüber 36,57 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,76 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 26,61 Milliarden DKK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu NKT
|
18.11.26
|Ausblick: NKT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: NKT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: NKT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: NKT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu NKT
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.