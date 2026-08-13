NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: NKT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NKT stellt am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,997 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,72 DKK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 929,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 7,05 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 36,57 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,75 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 26,61 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.ch
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