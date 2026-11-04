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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nivika Fastigheter Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nivika Fastigheter Registered B wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,00 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,16 SEK erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,57 Prozent auf 214,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,59 SEK, gegenüber 2,67 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 872,0 Millionen SEK im Vergleich zu 789,0 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nivika Fastigheter AB Registered Shs -B-
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Analysen zu Nivika Fastigheter AB Registered Shs -B-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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