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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Niva Bupa Health Insurance Company wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,540 INR je Aktie gegenüber -0,190 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,26 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 92,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 96,76 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 84,58 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Niva Bupa Health Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
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07:01
|Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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07.05.26
|Ausblick: Niva Bupa Health Insurance Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Niva Bupa Health Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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