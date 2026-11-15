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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Niu Technologies (A) (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Niu Technologies (A) (spons ADRs) öffnet am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,146 CNY gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,65 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 236,7 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,395 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,18 Milliarden CNY, gegenüber 599,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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