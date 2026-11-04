Ausblick: NittoBoseki verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NittoBoseki wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 30,54 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,98 Prozent erhöht. Damals waren 20,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll NittoBoseki 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,44 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NittoBoseki 29,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 124,36 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 229,47 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 145,02 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 118,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net