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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nitto Denko stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nitto Denko präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,351 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,86 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,31 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,97 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,82 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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