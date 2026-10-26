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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nitto Denko legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nitto Denko äussert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 55,45 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nitto Denko 55,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 295,13 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nitto Denko einen Umsatz von 267,38 Milliarden JPY eingefahren.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 219,42 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 197,20 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1.109,63 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.028,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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