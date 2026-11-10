Ausblick: Nissin Food Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nissin Food Products wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,39 JPY. Im Vorjahresquartal waren 39,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Nissin Food Products 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 210,83 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nissin Food Products 196,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 171,19 JPY im Vergleich zu 157,33 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 849,89 Milliarden JPY, gegenüber 788,13 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net