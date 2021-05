Ausblick: Nissin Food Products präsentiert Quartalsergebnisse

Nissin Food Products lädt am 11.05.2021 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2021 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 24,82 JPY. Dies würde einer Verringerung von 29,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nissin Food Products 35,25 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 126,73 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 370,24 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 281,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 499,97 Milliarden JPY, gegenüber 468,88 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch