Ausblick: Nissan Motor präsentiert Quartalsergebnisse

Nissan Motor präsentiert in der am 09.11.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2021 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -4,881 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -11,330 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Nissan Motor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.035,16 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.918,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 27,39 JPY, gegenüber -114,670 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 9.326,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.862,57 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch