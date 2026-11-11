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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NIQ Global Intelligence äussert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,234 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIQ Global Intelligence noch -0,670 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll NIQ Global Intelligence nach den Prognosen von 11 Analysten 1,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,20 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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