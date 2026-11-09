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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: NIPRO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NIPRO stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 21,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NIPRO einen Gewinn von 16,15 JPY je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 164,78 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 92,99 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 82,80 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 695,80 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 660,54 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
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