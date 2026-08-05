Nippon Shinyaku Aktie 763041 / JP3717600005
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Shinyaku stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nippon Shinyaku lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shinyaku die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,86 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Shinyaku noch 122,52 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,47 Prozent auf 45,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 435,96 JPY aus. Im Vorjahr waren 441,00 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 191,57 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 170,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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