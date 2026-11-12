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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Shinyaku präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Shinyaku wird am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 53,38 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shinyaku 111,36 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,01 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 435,89 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 441,00 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 194,19 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 170,77 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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