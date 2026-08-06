Nippon Paint Aktie 763033 / JP3749400002
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Paint stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Paint lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,45 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Paint noch 21,48 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Nippon Paint 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 511,34 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nippon Paint 446,70 Milliarden JPY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 83,03 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 76,66 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.022,82 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.774,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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