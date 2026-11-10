|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: NIPPON EXPRESS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
NIPPON EXPRESS präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 103,23 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 742,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,25 JPY erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll NIPPON EXPRESS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 679,56 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 636,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,75 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 312,20 JPY, gegenüber 10,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2.756,23 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.574,83 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.
|
07:01
|Ausblick: NIPPON EXPRESS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: NIPPON EXPRESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: NIPPON EXPRESS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: NIPPON EXPRESS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.