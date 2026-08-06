NIPPON EXPRESS HOLDINGS Aktie 111354731 / JP3688370000
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: NIPPON EXPRESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NIPPON EXPRESS veröffentlicht am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 65,43 JPY. Im Vorjahresquartal waren 28,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 648,05 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 626,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 245,45 JPY aus. Im Vorjahr waren 10,79 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2.682,86 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.574,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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