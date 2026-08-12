Nippon Commercial Development Aktie 3465721 / JP3714200007
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nippon Commercial Development legt Quartalsergebnis vor
Nippon Commercial Development wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 46,88 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 124,37 Prozent auf 20,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 405,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 357,07 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 95,32 Milliarden JPY, gegenüber 76,33 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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