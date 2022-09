Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.09.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,126 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,45 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei NIO für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,77 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,170 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,890 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 33 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 60,10 Milliarden CNY, gegenüber 36,14 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch