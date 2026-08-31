NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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31.08.2026 07:01:06
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NIO gibt am 01.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,370 CNY gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 32,90 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 2,63 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,475 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,950 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 132,79 Milliarden CNY, gegenüber 12,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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