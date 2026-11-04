|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nintendo wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 66,16 JPY. Dies würde einer Verringerung von 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nintendo 88,39 JPY je Aktie vermeldete.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,20 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nintendo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 464,95 Milliarden JPY aus.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 368,09 JPY je Aktie, gegenüber 364,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 2.310,03 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 2.313,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
04.11.26
|Ausblick: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Nintendo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.07.26
|EU-Aus für ursprüngliche Switch-Konsolen 2027 (AWP)
|
19.06.26
|AI is turning Nintendo and Sony products into accidental luxury goods (Financial Times)
|
09.06.26
|Nintendo-Aktie im Visier: Frankreich bittet wegen Joy-Con-Controllern zur Kasse (AWP)
|
13.05.26
|Nintendo needs Super Mario once again (Financial Times)
Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.