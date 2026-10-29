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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Sanxing Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Sanxing Electric präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass Ningbo Sanxing Electric für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent auf 3,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,801 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,900 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,72 Milliarden CNY, gegenüber 14,31 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ningbo Sanxing Electric Co Ltd (A)
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29.10.26
|Ausblick: Ningbo Sanxing Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.10.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Sanxing Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ningbo Sanxing Electric Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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