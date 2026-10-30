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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Ronbay New Energy Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Ronbay New Energy Technology A lädt am 31.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,137 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A ein EPS von -0,190 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 10,67 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 289,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,573 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,270 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 20,35 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 12,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
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30.10.26
|Ausblick: Ningbo Ronbay New Energy Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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Analysen zu Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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