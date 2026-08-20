NIBE Industrier AB Registered b Aktie 111709033 / SE0015988019
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: NIBE Industrier Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NIBE Industrier Registered B stellt am 21.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
10 Analysten schätzen, dass NIBE Industrier Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 SEK je Aktie erwirtschaftet.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,60 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,59 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 43,01 Milliarden SEK, gegenüber 40,84 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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