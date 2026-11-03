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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: NHPC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NHPC lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NHPC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,15 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,02 INR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,65 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei NHPC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,02 Milliarden INR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,23 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,75 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 169,74 Milliarden INR, gegenüber 101,80 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu NHPC Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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