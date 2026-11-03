Ausblick: NHPC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NHPC lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NHPC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,15 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,02 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,65 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei NHPC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,02 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,23 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,75 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 169,74 Milliarden INR, gegenüber 101,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net