Ausblick: NGK Spark Plug veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NGK Spark Plug lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NGK Spark Plug im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,94 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 74,80 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,79 Prozent auf 200,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 181,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 363,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 285,21 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 799,88 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 731,21 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net