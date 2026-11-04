Ausblick: NFI Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NFI Group präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD gegenüber -1,630 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 998,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,21 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,660 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,03 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net