NFI Group Aktie 41863921 / CA62910L1022
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: NFI Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NFI Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,226 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,870 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 965,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,20 Milliarden CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,660 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,98 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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