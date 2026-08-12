Ausblick: NextPlat vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NextPlat stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,210 USD gegenüber -0,700 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NextPlat in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 11,0 Millionen USD im Vergleich zu 13,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,550 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 54,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch