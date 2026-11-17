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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: NextNRG zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NextNRG wird am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass NextNRG für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NextNRG in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 28,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -22,000 USD im Vergleich zu -72,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 109,4 Millionen USD, gegenüber 81,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: NextNRG zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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