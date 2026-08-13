Ausblick: Nextnrg präsentiert Quartalsergebnisse

Nextnrg wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nextnrg noch -0,300 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 23,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nextnrg einen Umsatz von 19,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,260 USD im Vergleich zu -0,720 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 105,2 Millionen USD, gegenüber 81,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch