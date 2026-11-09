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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: NextNav legt Quartalsergebnis vor
NextNav wird am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NextNav ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,530 USD im Vergleich zu -1,420 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 4,1 Millionen USD, gegenüber 4,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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